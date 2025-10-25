Forte scossa di terremoto nell' Avellinese sentita anche a Napoli Magnitudo 4 epicentro a Montefredane
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Magnitudo4 alle ore 21:49 secondo l'Ingv. La scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
