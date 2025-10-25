Forte scossa di terremoto nell' Avellinese sentita anche a Napoli Magnitudo 4 epicentro a Montefredane

Ilmattino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Magnitudo4 alle ore 21:49 secondo l'Ingv. La scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

forte scossa di terremoto nell avellinese sentita anche a napoli magnitudo 4 epicentro a montefredane

© Ilmattino.it - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane

Altri contenuti sullo stesso argomento

forte scossa terremoto nellForte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Riporta ilmattino.it

forte scossa terremoto nellForte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Lo riporta msn.com

forte scossa terremoto nellTerremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Scossa Terremoto Nell