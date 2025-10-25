Forte scossa di terremoto nell' Avellinese sentita anche a Napoli Magnitudo 4 epicentro a ?Montefredane | gente in strada
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Magnitudo4 alle ore 21:49 secondo l'Ingv. La scossa è stata avvertita in diverse zone della Campania e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la provincia di Avellino oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 - facebook.com Vai su Facebook
Ultim'ora. Forte scossa di terremoto oggi, venerdì 24 ottobre, nella provincia di $Avellino. Il sisma, di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche nelle province vicine di Benevento, Napoli e Salerno. - X Vai su X
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. ilmattino.it scrive
Terremoto nell'Avellinese oggi, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4.4: avvertita in gran parte della Campania - Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo leggo.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.9-4.4 a Montefredane - La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21. tg24.sky.it scrive