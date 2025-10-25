Forte scossa di terremoto in Irpinia paura anche a Salerno e in provincia

Salernotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia, precisamente a Montefredane. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

