Forte scossa di terremoto in Irpinia paura anche a Salerno e in provincia
Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia, precisamente a Montefredane. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
#TERREMOTO #CAMPANIA: FORTE SCOSSA AD #AVELLINO, AVVERTITA ANCHE A #NAPOLI | LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Ultim'ora. Forte scossa di terremoto oggi, venerdì 24 ottobre, nella provincia di $Avellino. Il sisma, di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche nelle province vicine di Benevento, Napoli e Salerno. - X Vai su X
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Lo riporta fanpage.it
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Da leggo.it
Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riporta quotidiano.net