Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli

Un forte sisma è stato avvertito a Napoli alle 21.49 e ha avuto magnitudo 4.0. L'epicentro è collocato nell'avellinese, a circa 14 km di profondità nella zona di Bosco Magliano, a meno di un chilometro di distanza da Grottolella e poco meno di 3km da Montefredane e da Capriglia Irpina, dove da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it