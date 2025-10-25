Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli
Un forte sisma è stato avvertito a Napoli alle 21.49 e ha avuto magnitudo 4.0. L'epicentro è collocato nell'avellinese, a circa 14 km di profondità nella zona di Bosco Magliano, a meno di un chilometro di distanza da Grottolella e poco meno di 3km da Montefredane e da Capriglia Irpina, dove da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la provincia di Avellino oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 - facebook.com Vai su Facebook
Ultim'ora. Forte scossa di terremoto oggi, venerdì 24 ottobre, nella provincia di $Avellino. Il sisma, di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche nelle province vicine di Benevento, Napoli e Salerno. - X Vai su X
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Da leggo.it
Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. msn.com scrive
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Scrive msn.com