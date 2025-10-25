Forse è Barcellona che fa impazzire gli allenatori così si spiegano le reazioni di Flick e Xavi Equipe

Nelle ultime stagioni anche allenatori di grande esperienza come Hansi Flick e Xavi hanno mostrato quanto possa essere difficile mantenere il controllo emotivo sulla panchina del Barcellona, un club in cui la pressione mediatica e le aspettative sono altissime. L’Equipe si chiede se siano anche eccessive. Il recente episodio che ha visto Flick protagonista di un gesto di stizza dopo la sconfitta contro il Girona — e la successiva autocritica pubblica — riapre la riflessione sul peso psicologico del ruolo di allenatore in un ambiente come quello blaugrana, dove la passione per il club può facilmente trasformarsi in esasperazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Forse è Barcellona che fa impazzire gli allenatori, così si spiegano le reazioni di Flick e Xavi (Equipe)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Barcellona, adesso. Quello che sta accadendo in tutto il mondo è commovente. Ma anche lì, forse, ce l’avranno con Giorgia. - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Barcellona fa il boom di ascolti: 7,89 milioni di spettatori e 36% di share - Ascolti straordinari per la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, trasmessa su Tv8 e Sky. Si legge su corrieredellosport.it

Barcellona, Pedri: “Vogliamo prenderci una rivincita. Siamo cresciuti rispetto a qualche anno fa” - La magia della nuova Champions League può mettere a confronto fin dalle prime battute formazioni destinate ad arrivare in fondo alla competizione. Si legge su gianlucadimarzio.com

Leclerc fa la strategia e affonda a Barcellona: “Ho deciso io e forse ho sbagliato. Dopo il Gp vediamo” - Ma in casa Ferrari c'è Hamilton davanti a Leclerc, ed è una novità quasi assoluta. Da fanpage.it