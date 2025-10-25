Forme inaugurata la decima edizione | nasce il Cheese Park
BERGAMO. L’inaugurazione della decima edizione della manifestazione legata al settore lattiero caseario che unisce 4 province. Tutti gli eventi del weekend. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'Eco di Bergamo. Burgundy X · Flashes. È stata inaugurata venerdì 24 ottobre la decima edizione di Forme, la manifestazione dedicata al settore lattiero caseario che unisce 4 province (Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio) insieme alle rispettive Camere di C - facebook.com Vai su Facebook
INAUGURATA MOSTRA “LE FORME DELL’ACQUA” DI ANDREA GIOVANNINI A CURA DI GALLERIA OPERA ARTE E ARTI PER RASSEGNA PERCORSI CONTEMPORANEI TRA LUOGHI E RADICI NELLA CHIESA DI SANT’ELIGIO ARTISTIC LAB A MATER - X Vai su X
Forme, inaugurata la decima edizione: nasce il Cheese Park - L’inaugurazione della decima edizione della manifestazione legata al settore lattiero caseario che unisce 4 province. Da ecodibergamo.it
Forme festeggia dieci anni: Bergamo capitale dei formaggi italiani - Dal 24 al 26 ottobre torna il progetto di valorizzazione del comparto lattiero- Secondo ecodibergamo.it