Formazioni Napoli – Inter Conte sorprende | la scelta sull’attaccante

Tutto pronto, o quasi, allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra il Napoli e l' Inter, potenziale sliding doors per gli uomini di Antonio Conte. La missione, oltre che sorpassare il Milan che, nella serata di sabato, ha pareggiato contro il Pisa per 2-2, è quella di darsi un segnale importante dopo due sconfitte consecutive (contro Torino e PSV Eindhoven). Proprio in questi istanti è arrivata la formazione scelta da Conte per il big match (fischio d'inizio in programma alle ore 18:00). Scelte le formazioni ufficiali di Napoli e Inter – La Presse – spazionapoli.it Napoli – Inter: le scelte ufficiali di formazione.

