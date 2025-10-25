Forlì quattro sottufficiali dei carabinieri promossi al grado superiore
Venerdì mattina al comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, si è svolta una breve cerimonia per la promozione al grado superiore di quattro sottufficiali dell’Arma e noti per le elevate qualità professionali e umane. Le promozioni sono arrivate per il neo luogotenente carica speciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Forlì atteso dalla sfida contro il Real Casalgrandese! Dopo quattro giornate ancora imbattuto e al primo posto in classifica, il Forlì C5 vuole continuare il suo cammino e confermare la sua leadership. Oggi pomeriggio alle ore 15, alla Palestra Luigi Mara - facebook.com Vai su Facebook
Gli encomi per quattro carabinieri - Quattro encomi sono stati consegnati ieri, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Fermo, al Luogotenente Carica Speciale Corrado Badini (Comandante della locale) Stazione dei carabinieri), ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Un altro morto di taser. Indagati quattro carabinieri - Due casi simili che riaccendono il dibattito sull'uso della "pistola elettrica". Secondo ilgiornale.it