Forlì quattro sottufficiali dei carabinieri promossi al grado superiore

Forlitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina al comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, si è svolta una breve cerimonia per la promozione al grado superiore di quattro sottufficiali dell’Arma e noti per le elevate qualità professionali e umane. Le promozioni sono arrivate per il neo luogotenente carica speciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

