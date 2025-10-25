L’Italia è stata sconfitta dalla Finlandia per 9-8 nella semifinale degli Europei 2025 di football americano e deve dire addio al sogno di conquistare il titolo continentale per la quarta volta nella propria storia, a quattro anni dall’ultima gioia. Gli azzurri hanno perso sul campo di Krefeld (Germania) nell’incontro che ha aperto la Final Four, a cui la nostra Nazionale si era qualificata sconfiggendo la Svizzera e la quotata Danimarca nella fase a gironi. I ragazzi di coach Brian Michitti si sono dovuti inchinare al cospetto di una formazione che vanta ben cinque affermazioni in questo evento e che oggi è riuscita a essere superiore nei dettagli, meritandosi così l’accesso alla finale contro la vincente della semifinale tra Austria e Germania (in programma alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Football americano, l’Italia cede di misura alla Finlandia nella semifinale degli Europei