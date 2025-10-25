Football americano la finale degli Europei sarà tra Austria e Finlandia

Sarà quindi tra Finlandia (che ha battuto l’Italia) e Austria la Finale del Campionato europeo di football americano 2025 che sta vedendo la propria Final Four disputarsi a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion. Dopo la prima semifinale che ha visto il successo della Finlandia con il risicato punteggio di 9-8, nella seconda (disputata in serata) è arrivato il successo nettissimo dei detentori del titolo con il punteggio di 30-9 contro i padroni di casa della Germania in un match senza storia condotto dagli austriaci sin dalle prime fasi. Come sono andate le ultime edizioni? Nel 2023 il successo è andato all’Austria che in finale ha demolito 28-0 la Finlandia (con Italia terza dopo il 26-7 sulla Svezia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Football americano, la finale degli Europei sarà tra Austria e Finlandia

News recenti che potrebbero piacerti

Festa del Football Americano a Latina! Domenica 2 Novembre al Campo Sportivo di #borgoflora , una giornata tutta da vivere con i #latinabuffalos #allenamenti , #partite , #spettacolo e #divertimento per grandi e piccoli! Vieni a scoprire da vicino il mondo d - facebook.com Vai su Facebook

La #GulloCam nel football americano: partnership con i #Lions Bergamo, verso la #Nfl - X Vai su X

Football americano, la finale degli Europei sarà tra Austria e Finlandia - Sarà quindi tra Finlandia (che ha battuto l'Italia) e Austria la Finale del Campionato europeo di football americano 2025 che sta vedendo la propria Final ... Segnala oasport.it

Italia-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario, tv, programma, streaming - Dalla giornata odierna, infatti, scatterà l'attesissima Final Four di Krefeld ... Si legge su oasport.it

Flag Football, l’Italia vince gli Europei in Francia - Un traguardo importante e carico di significati è stato colto dalla nazionale italiana di flag football. Riporta repubblica.it