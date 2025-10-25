Football americano la finale degli Europei sarà tra Austria e Finlandia

Sarà quindi tra Finlandia (che ha battuto l’Italia) e Austria la Finale del Campionato europeo di football americano 2025 che sta vedendo la propria Final Four disputarsi a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion. Dopo la prima semifinale che ha visto il successo della Finlandia con il risicato punteggio di 9-8, nella seconda (disputata in serata) è arrivato il successo nettissimo dei detentori del titolo con il punteggio di 30-9 contro i padroni di casa della Germania in un match senza storia condotto dagli austriaci sin dalle prime fasi. Come sono andate le ultime edizioni? Nel 2023 il successo è andato all’Austria che in finale ha demolito 28-0 la Finlandia (con Italia terza dopo il 26-7 sulla Svezia). 🔗 Leggi su Oasport.it

