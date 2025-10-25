Fonteviva disseta il ’Lucca Comics’ | Sarà l’acqua ufficiale del festival

di Alfredo Marchetti Presentata la nuova partnership tra Acqua Fonteviva e Lucca Comics & Games. Presenti alla conferenza il sindaco Francesco Persiani, rappresentanti del Comune di Lucca e i dirigenti delle società Evam, Lucca Crea. L’acqua delle Alpi Apuane, si unisce da quest’anno all’evento culturale clou nel settore dei fumetti, giochi e serie TV considerato il più importante in Europa e uno dei primi al mondo. Dal 29 ottobre al 2 novembre la città di Lucca si trasformerà in un palcoscenico unico per questo festival imperdibile che attira ogni anno quasi un milione di presenze. Lucca Comics & Games ha ospitato eventi di portata globale, come ad esempio - durante la scorsa edizione - le anteprime mondiali di “Squid Game 2” di Netflix e del film “Il Gladiatore 2”, con la partecipazione di Francesco Totti vestito da legionario romano. 🔗 Leggi su Lanazione.it