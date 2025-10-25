Fontecchio | L' esordio con Miami? Faticoso però mi sento fiducioso e integrato
Le parole dell'ala piccola azzurra da quest'anno ai Miami Heat. Questa notte la squadra di Fontecchio ha vinto in scioltezza contro Memphis 146-114. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
L'ottimo esordio assoluto di Simone Fontecchio con la nuova maglia dei Miami Heat, condito da 13 punti con 6/9 al tiro, ma soprattutto la tanta fiducia riposta nei suoi confronti da uno dei migliori allenatori al mondo, Erik Spoelstra, è niente in confronto al suo n - X Vai su X
Simone Fontecchio: 13 punti con 6/9 dal campo nel suo esordio con la nuova maglia. I Miami Heat perdono però 125-121 contro gli Orlando Magic (Banchero e Wagner 24 punti a testa) - facebook.com Vai su Facebook
Nba, risultati della notte: un buon Fontecchio ko all'esordio a Miami - Wembanyama devastante nel successo degli Spurs, male la prima assoluta di Cooper Flagg. Secondo msn.com
NBA, il debutto di Fontecchio in maglia Heat è positivo: 13 punti in uscita dalla panchina - Nella prima partita della sua stagione, gli Heat perdono in volata il derby della Florida sul campo di Orlando per 125- Da sport.sky.it
NBA, Fontecchio segna 4 punti alla seconda con Miami: Heat ko ad Atlanta. VIDEO - 118 dopo un tempo supplementare sul campo di Atlanta in un’amichevole di preparazione alla nuova stagione. Lo riporta sport.sky.it