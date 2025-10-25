Fontecchio | L' esordio con Miami? Faticoso però mi sento fiducioso e integrato

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell'ala piccola azzurra da quest'anno ai Miami Heat. Questa notte la squadra di Fontecchio ha vinto in scioltezza contro Memphis 146-114. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fontecchio l esordio con miami faticoso per242 mi sento fiducioso e integrato

© Gazzetta.it - Fontecchio: "L'esordio con Miami? Faticoso però mi sento fiducioso e integrato"

Approfondisci con queste news

fontecchio esordio miami faticosoNba, risultati della notte: un buon Fontecchio ko all'esordio a Miami - Wembanyama devastante nel successo degli Spurs, male la prima assoluta di Cooper Flagg. Secondo msn.com

NBA, il debutto di Fontecchio in maglia Heat è positivo: 13 punti in uscita dalla panchina - Nella prima partita della sua stagione, gli Heat perdono in volata il derby della Florida sul campo di Orlando per 125- Da sport.sky.it

fontecchio esordio miami faticosoNBA, Fontecchio segna 4 punti alla seconda con Miami: Heat ko ad Atlanta. VIDEO - 118 dopo un tempo supplementare sul campo di Atlanta in un’amichevole di preparazione alla nuova stagione. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fontecchio Esordio Miami Faticoso