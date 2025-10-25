Fondriest che sfida per i 60 anni | 800 km in Sudafrica con la figlia Carlotta

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Fondriest, campione del mondo di ciclismo nel 1988, quest'anno ha compiuto 60 anni. Per festeggiarli ha deciso di intraprendere insieme alla figlia Carlotta un'avventura entusiasmante: partecipare alla Gravel Burn in Sudafrica, una competizione a tappe di sette giorni (dal 26 ottobre all'1 novembre) e 800 km. Ecco padre e figlia alla vigilia (piovosa) della partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

