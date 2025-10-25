Fondriest che sfida per i 60 anni | 800 km in Sudafrica con la figlia Carlotta

Maurizio Fondriest, campione del mondo di ciclismo nel 1988, quest'anno ha compiuto 60 anni. Per festeggiarli ha deciso di intraprendere insieme alla figlia Carlotta un'avventura entusiasmante: partecipare alla Gravel Burn in Sudafrica, una competizione a tappe di sette giorni (dal 26 ottobre all'1 novembre) e 800 km. Ecco padre e figlia alla vigilia (piovosa) della partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fondriest, che sfida per i 60 anni: 800 km in Sudafrica con la figlia Carlotta

