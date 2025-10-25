Fondi di coesione europei sbloccati dalla Regione ottanta milioni di euro

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sbloccati ottanta milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. Via libera anche all’iter per l’assunzione di settanta nuovi dipendenti per migliorare la gestione delle risorse comunitarie nelle strutture regionali. La giunta, su proposta del presidente della Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

