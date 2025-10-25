Fondi di coesione europei sbloccati dalla Regione ottanta milioni di euro

Sbloccati ottanta milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. Via libera anche all’iter per l’assunzione di settanta nuovi dipendenti per migliorare la gestione delle risorse comunitarie nelle strutture regionali. La giunta, su proposta del presidente della Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

IFEL partecipa all'evento di ANCI Lombardia il 27 ottobre Lunedì 27 ottobre - Sede ANCI Lombardia, Via Rovello 2, Milano L’evento, dal titolo “Politiche di coesione, fondi europei diretti e sviluppo territoriale” rientra nel programma "#EURegionsWeek cl - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Candiani: Le procedure burocratiche stabilite da Bruxelles per l'utilizzo dei fondi europei di coesione e del Pnrr devono essere alleggerite. Senza una seria semplificazione sarà difficile rimodulare gli interventi… https://facebook.com/reel/2093238258 - X Vai su X

Fondi di coesione, la Regione sblocca 80 milioni per le imprese - Sbloccati ottanta milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. Si legge su msn.com

Le politiche di coesione europee tra miti e fatti - Il generale scetticismo e la preoccupazione di alcuni nei confronti dell’utilizzo di questi aiuti è confutato dai dati ... Scrive quotidiano.net

PA digitale: dopo il PNRR tornano i fondi europei - Bilancio del PNRR sulla PA digitale e prospettive future con Fondi di Coesione e risorse europee per garantire innovazione e continuità. Come scrive agendadigitale.eu