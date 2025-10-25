Fondazione Fòcara statuto riformato | il presidente non sarà più il sindaco

NOVOLI – Una significativa riorganizzazione della propria struttura è stata formalizzata per la Fondazionecara di Novoli, l’ente che custodisce il rito ancestrale e la tradizione legata alla maestosa pira di Sant’Antonio Abate. Il Consiglio comunale di Novoli, in qualità di socio fondatore, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

