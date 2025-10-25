Follonica bar chiuso per 15 giorni | alcol servito ai minori e troppi clienti pregiudicati

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bar chiuso per 15 giorni a Follonica: sospensione decisa dopo controlli su somministrazione di alcolici a minori e presenza di pregiudicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

follonica bar chiuso per 15 giorni alcol servito ai minori e troppi clienti pregiudicati

© Notizie.virgilio.it - Follonica, bar chiuso per 15 giorni: alcol servito ai minori e troppi clienti pregiudicati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

follonica bar chiuso 15Follonica, bar chiuso per 15 giorni: alcol servito ai minori e troppi clienti pregiudicati - Bar chiuso per 15 giorni a Follonica: sospensione decisa dopo controlli su somministrazione di alcolici a minori e presenza di pregiudicati. Come scrive virgilio.it

follonica bar chiuso 15Bar chiuso per 15 giorni: era frequentato da pregiudicati e serviva alcol ai minori - La Questura di Grosseto ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar situato nel quartiere Senzuno di Follonica. Come scrive grossetonotizie.com

follonica bar chiuso 15Alcol ai minori e troppi pregiudicati nel bar: locale chiuso per 15 giorni - bar di Follonica è stato chiuso per quindici giorni dopo che le forze dell’ordine hanno appurato alcuni importanti violazioni tra cui la somministrazione di alcol ai minorenni e la pre ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Follonica Bar Chiuso 15