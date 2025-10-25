Un venerdì sera. Forse una gara tra auto in via Cristoforo Colombo, arteria congestionata dal traffico di Roma durante il giorno e spesso lungo rettilineo dove schiacciare l'acceleratore di notte. Una Bmw 123 a folle velocità piomba su una Mini Cooper, che carambola e finisce contro lo spartitraffico. A bordo quattro giovani, tutti poco più che ventenni: due di 22 sulla Bmw, due di 20 sulla Mini. Ed è proprio una delle ragazze, Beatrice Bellucci, a pagare il prezzo più alto: è morta poco dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni. L'altra è ricoverata in prognosi riservata, mentre i due ragazzi sono feriti, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Folle gara di velocità a Roma, un'auto ne travolge un'altra: morta una 20enne