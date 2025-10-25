Folle gara di velocità a Roma un' auto ne travolge un' altra | morta una 20enne

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un venerdì sera. Forse una gara tra auto in via Cristoforo Colombo, arteria congestionata dal traffico di Roma durante il giorno e spesso lungo rettilineo dove schiacciare l'acceleratore di notte. Una Bmw 123 a folle velocità piomba su una Mini Cooper, che carambola e finisce contro lo spartitraffico. A bordo quattro giovani, tutti poco più che ventenni: due di 22 sulla Bmw, due di 20 sulla Mini. Ed è proprio una delle ragazze, Beatrice Bellucci, a pagare il prezzo più alto: è morta poco dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni. L'altra è ricoverata in prognosi riservata, mentre i due ragazzi sono feriti, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

folle gara di velocit224 a roma un auto ne travolge un altra morta una 20enne

© Ilgiornale.it - Folle gara di velocità a Roma, un'auto ne travolge un'altra: morta una 20enne

News recenti che potrebbero piacerti

folle gara velocit224 romaFolle gara di velocità a Roma, un'auto ne travolge un'altra: morta una 20enne - Morta Beatrice Bellucci, che viaggiava con un'amica su via Cristoforo Colombo ... Lo riporta msn.com

folle gara velocit224 romaRoma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità - Secondo i primi accertamenti, un auto con due giovani a bordo procedeva a forte velocità. Come scrive rtl.it

folle gara velocit224 romaRoma, incidente sulla Cristoforo Colombo: morta Beatrice Bellucci, gravi 2 giovani. Ipotesi gara di velocità - I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere un giovane e due ragazze. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Folle Gara Velocit224 Roma