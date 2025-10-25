Foglie e Pedali 2025 domenica la pedalata autunnale lungo la ciclovia Monaco-Milano tra sport natura e solidarietà

Domenica 26 ottobre torna “ Foglie e Pedali ”, la pedalata autunnale lungo la ciclovia Bergamasca della Milano-Monaco, organizzata da ARiBi con il sostegno di Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Parco del Serio, Circolo Culturale della Val Cavallina, Associazione Pianura da Scoprire, Panathlon Bergamo, U.C. Casazza e Pedala Martesana. L’iniziativa punta a valorizzare il ciclismo amatoriale, la mobilità sostenibile e il turismo verde in Lombardia, offrendo l’occasione di scoprire il territorio immerso nei colori autunnali. Tre i gruppi in partenza. Il Gruppo Orientale lascerà Rogno, dal ponte ciclopedonale sul fiume Oglio, alle 9, percorrendo 45 chilometri fino a Gorlago, con arrivo previsto alle 12. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

