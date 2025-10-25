Foggia-Team Altamura 0-1 | le pagelle dei rossoneri
FOGGIA (3-5-2) Borbei 6; Buttaro 6,5 Minelli 6,5 Olivieri 4; Morelli 6 (34’st Winkelmann 5,5) Garofalo 5 (34’st Agnelli s.v.) Pellegrino 5 (23’st Ilicic 6) Oliva 5 (14’st Byar 6) Panico 5,5; Sylla 5 D’Amico 4,5. A disposizione: Testa, Magro, Felicioli, Bevilacqua, Castaldi, Pazienza. Allenatore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
