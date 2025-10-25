Foggia ladri fanno esplodere bancomat Intesa Sanpaolo a Stornara Sindaco | Una guerra

Ancora un episodio di criminalità a Stornara, in provincia di Foggia. Il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo locale è stato fatto esplodere da una banda di ladri che ha utilizzato la tecnica della "marmotta", ovvero un ordigno rudimentale posizionato nella fessura che eroga il denaro. I carabinieri sono sul luogo per i rilievi e stanno anche analizzando le immagini della videosorveglianza della zona. Non è chiaro se il colpo - avvenuto intorno alle 6:30 - sia riuscito. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

