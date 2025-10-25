Fiumicino autista rubava gasolio alla società per cui lavora | in casa aveva oltre 300 litri

Fiumicino, 25 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2025, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’ aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, Nel dettaglio, i carabinieri hanno inoltre arrestato un 42enne romano, con precedenti, autista di una società di autotrasporti in zona Cargo City a Fiumicino perché gravemente indiziato di del reato di furto aggravato. A conclusione di una mirata attività scattata dalla querela del legale rappresentante della società che denunciava ripetuti e ingenti ammanchi di carburante dai veicoli, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo rinvenendo 335 litri di gasolio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it