Fiumicino autista rubava gasolio alla società per cui lavora | in casa aveva oltre 300 litri
Fiumicino, 25 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2025, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’ aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, Nel dettaglio, i carabinieri hanno inoltre arrestato un 42enne romano, con precedenti, autista di una società di autotrasporti in zona Cargo City a Fiumicino perché gravemente indiziato di del reato di furto aggravato. A conclusione di una mirata attività scattata dalla querela del legale rappresentante della società che denunciava ripetuti e ingenti ammanchi di carburante dai veicoli, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo rinvenendo 335 litri di gasolio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rieti, autista muore durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. CGIL: «Atto criminale contro il lavoro» - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, autista rubava gasolio alla società per cui lavora: in casa aveva oltre 300 litri - Serrati i controlli dei carabinieri nei mesi di settembre e ottobre anche per contrastare l'abusivismo all'aeroporto ... Come scrive ilfaroonline.it
Fiumicino, autista clandestino con un'auto sottoposta a sequestro procaccia clienti in aeroporto - In occasione del controesodo estivo, i carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato i controlli all’interno e all'esterno dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Scrive romatoday.it