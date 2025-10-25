Fisco Patuelli Abi | combattere l’evasione come si è fatto col fumo

Roma, 25 ott. (askanews) – L’evasione fiscale va combattuta senza mai assecondarla e utilizzando a strategie simili a quelle che hanno permesso risultati rilevanti nella lotta al fumo, una tossicodipendenza: partendo dall’educazione fino nelle scuole elementari. Lo ha affermato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, durante una intervista in telecollegamento con il Festival dell’educazione finanziaria, organizzato dal quotidiano La Stampa. L’analisi di Patuelli partiva dalla constatazione che “l’evasione è una tradizione” e in diverse Regioni italiane “è una tradizione antiStato ed era anche una ribellione, un rifiuto dello Stato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it