Firmato il decreto per l’abbattimento delle barriere architettoniche Stanziati oltre 18,6 milioni di euro

Orizzontescuola.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito prevede uno stanziamento di oltre 18,6 milioni di euro destinati alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. Le risorse, tratte dal bilancio del Ministero, saranno impiegate in istituti statali e paritari, di qualsiasi ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

