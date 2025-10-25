Firenze torna Rock Contest | il concorso che scopre i nuovi talenti della musica

Firenze, 24 ottobre 2025 – Il Rock Contest di Controradio scalda l’impianto audio per entrare nel vivo del concorso con l’inizio, il 28 ottobre, delle fasi live in cui i 30 artisti selezionati porteranno sul palco i loro brani (ascoltabili qui: https:www.rockcontest.itedizione-2025) per provare a conquistare un posto alle semifinali e avvicinarsi alla serata finale del 14 dicembre al Tenax, proprio lì dove nel 1984 il Rock Contest era nato; un ritorno alle origini nel locale simbolo della cultura musicale fiorentina e internazionale, dove il passato, ora, incontra la nuova generazione di artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

