Firenze, 25 ottobre 2025 – Attimi di paura stamattina alle prime luci dell’alba quando, verso le 6, un uomo ha dato in escandescenze sul bus 23 tra la Leopolda e via Ponte alle Mosse a Firenze, ha spintonato altri passeggeri e infine ha infranto un finestrino con un martelletto frangivetro. L’ autista ha fermato il mezzo e messo in sicurezza i passeggeri e subito sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in custodia il reo. A denunciare l’ennesimo fatto di violenza a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, la Faisa Cisl Toscana. “Ancora una volta siamo a denunciare questi episodi che una volta per tutte devono finire”, dice Massimo Milli, responsabile rapporti con istituzioni, enti locali e organi di Informazione della sigla regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, panico sul bus: uomo aggredisce passeggeri e rompe un finestrino