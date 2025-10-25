Firenze panico sul bus | uomo aggredisce passeggeri e rompe un finestrino
Firenze, 25 ottobre 2025 – Attimi di paura stamattina alle prime luci dell’alba quando, verso le 6, un uomo ha dato in escandescenze sul bus 23 tra la Leopolda e via Ponte alle Mosse a Firenze, ha spintonato altri passeggeri e infine ha infranto un finestrino con un martelletto frangivetro. L’ autista ha fermato il mezzo e messo in sicurezza i passeggeri e subito sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in custodia il reo. A denunciare l’ennesimo fatto di violenza a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, la Faisa Cisl Toscana. “Ancora una volta siamo a denunciare questi episodi che una volta per tutte devono finire”, dice Massimo Milli, responsabile rapporti con istituzioni, enti locali e organi di Informazione della sigla regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti - X Vai su X
IN VIAGGIO CON AUTOSAS - Mattina calda? Niente panico! Con l’avvio a distanza la tua Ford si raffredda mentre tu sei ancora in pigiamaù #fordexplorer #autosas #forditalia #firenze #caldo - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, panico sul bus: uomo aggredisce passeggeri e rompe un finestrino - I fatti sono stati denunciati da Faisa Cisl Toscana: "Urgente il protocollo di sicurezza". Da msn.com
Firenze, spinge i passeggeri sul bus e poi spacca i vetri. I sindacati: «Vogliamo incontrare il prefetto» - Secondo una prima ricostruzione fornita dal sindacalista Riccardo Tozzi di Cgil, sulla linea 23, nei pressi di piazza Ferrucci, un uomo avrebbe dato in escandescenza. Scrive corrierefiorentino.corriere.it
Firenze, sequestrano e picchiano un 23enne dopo una notte passata insieme: arrestati un uomo e una donna - I carabinieri avvertiti da un'abitante che ha sentito la vittima chiedere aiuto e l'ha visto legato mani e piedi. Segnala corrierefiorentino.corriere.it