firenze doppia presentazione dei saggi su puccini e mascagni di maurizio sessa

Firenze, 25 ottobre 2025 - Due compositori toscani dominatori della scena internazionale dell'opera lirica. Giacomo Puccini e Pietro Mascagni con le loro composizioni hanno segnato un'epoca, ripercorsa dal giornalista e scrittore Maurizio Sessa in due suoi recenti saggi. Doppia presentazione martedì 28 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca delle Oblate, a ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’autore, che in questa occasione presenterà entrambi i suoi saggi, sarà intervistato da Aurora Castellani, Edizioni Medicea Firenze. L’appuntamento con ‘Maestri toscani della lirica: Puccini e Mascagni nei saggi di Maurizio Sessa’ è nella sala storica Dino Campana delle Oblate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

