Firenze doppia presentazione dei saggi su Puccini e Mascagni di Maurizio Sessa

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 ottobre 2025 - Due compositori toscani dominatori della scena internazionale dell'opera lirica. Giacomo Puccini e Pietro Mascagni con le loro composizioni hanno segnato un'epoca, ripercorsa dal giornalista e scrittore Maurizio Sessa in due suoi recenti saggi. Doppia presentazione martedì 28 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca delle Oblate, a ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’autore, che in questa occasione presenterà entrambi i suoi saggi, sarà intervistato da Aurora Castellani, Edizioni Medicea Firenze. L’appuntamento con ‘Maestri toscani della lirica: Puccini e Mascagni nei saggi di Maurizio Sessa’ è nella sala storica Dino Campana delle Oblate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze doppia presentazione dei saggi su puccini e mascagni di maurizio sessa

© Lanazione.it - Firenze, doppia presentazione dei saggi su Puccini e Mascagni di Maurizio Sessa

Approfondisci con queste news

firenze doppia presentazione saggiFirenze, doppia presentazione dei saggi su Puccini e Mascagni di Maurizio Sessa - Giacomo Puccini e Pietro Mascagni con le loro composizioni hanno segnato un'epoca, ripercors ... Si legge su lanazione.it

Doppia presentazione di novità letterarie - In città arrivano due imperdibili appuntamenti letterari, promossi da Giaconi Editore. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Doppia Presentazione Saggi