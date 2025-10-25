Firenze centro anti violenza espulso dalla rete nazionale | Accetta soci uomini

Firenze, 25 ottobre 2025 – Artemisia non fa più parte di D.i.Re. L’assemblea nazionale di Donne in Rete contro la violenza ha infatti votato l’espulsione dell’associazione, presente oggi con una delegazione del consiglio direttivo composta da Elena Baragli, Petra Filistrucchi, Annalisa Gordigiani, Maria Letizia D'Urzo e Simone Sbraci. La ragione? L’associazione di promozione sociale, presente da oltre trent’anni sul territorio di Firenze e della Città metropolitana, dove si occupa del contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti e nella promozione dei loro diritti, primi fra tutti il diritto alla libertà, alla sicurezza, all’integrità, accetta anche soci uomini, come prevede il suo Statuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

