Firenze arriva Salmo in concerto al Mandela Forum

Firenze, 25 ottobre 2025 - C’è un prima e c’è un dopo il Lebonski Park. Dopo alcuni anni di pausa dai grandi palchi, Salmo ha ribadito il suo ruolo di punto di riferimento assoluto per i live in Italia con l’incredibile data-evento a Fiera Milano Live che lo scorso mese ha richiamato oltre 40.000 persone, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno. Salmo ha alzato ora l’asticella portando sui palchi dei palazzetti italiani la naturale evoluzione del Lebonski Park: dopo il successo delle prime tappe indoor, il viaggio del Salmo World Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, entra sempre più nel vivo con la data a Firenze di domenica 26 ottobre al Mandela Forum. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arriva Salmo in concerto al Mandela Forum

