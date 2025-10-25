Firenze al via il festival del cinema francese France Odeon | omaggio a Claudia Cardinale

Firenze, 24 ottobre 2025 - Dal 30 ottobre al 2 novembre, con pre-apertura speciale il 29 ottobre, Firenze accoglie la diciassettesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contemporaneo diretto da Francesco Ranieri Martinotti, organizzato con il sostegno del MiC, Regione Toscana e in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia e Institut français Italia e di Firenze, è parte del cartellone della rassegna di festival internazionali, "50 Giorni di Cinema a Firenze". Le proiezioni si svolgeranno presso il cinema La Compagnia, cuore pulsante della manifestazione, con appuntamenti speciali anche a Palazzo Medici Riccardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via il festival del cinema francese “France Odeon”: omaggio a Claudia Cardinale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da oggi al 26 ottobre torna l'Eirenefest a #firenze Qui il programma https://www.eirenefest.it/2025/09/18/programma-eirenefest-firenze-2025/ EireneFest - Festival del libro per la pace e la nonviolenza Pressenza Italia - facebook.com Vai su Facebook

Festival delle Streghe. L’Ippodromo del Visarno di Firenze si trasforma in villaggio incantato - X Vai su X

Firenze, al via il festival del cinema francese “France Odeon”: omaggio a Claudia Cardinale - apertura speciale il 29 ottobre, Firenze accoglie la diciassettesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contempo ... Come scrive lanazione.it

Festival Cinema e Donne, Monica Guerritore a Firenze - Protagonista di una premiazione, sarà poi in sala per incontrare il pubblico con Alvia Reale e Francesca Cellini ... Scrive nove.firenze.it

Festival di Cinema e Donne (Firenze 22 – 26 ottobre): Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Lena Garrel e Monica Guerritore tra gli ospiti di questa edizione foto - 26 ottobre al Cinema La Compagnia In programma film di registe da tutto il mondo ... Scrive romadailynews.it