Fiorentina-Bologna probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la parentesi della Conference League, la Fiorentina si rigetta nel campionato. I viola ospitano domani (ore 18) al Franchi il Bologna dell'ex Italiano, che sarà però assente a causa di una polmonite. La squadra di Pioli, che ha convinto nella competizione europea, deve cercare di ripetersi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

