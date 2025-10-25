Fiorentina-Bologna probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenzetoday.it | 25 ott 2025

Dopo la parentesi della Conference League, la Fiorentina si rigetta nel campionato. I viola ospitano domani (ore 18) al Franchi il Bologna dell'ex Italiano, che sarà però assente a causa di una polmonite. La squadra di Pioli, che ha convinto nella competizione europea, deve cercare di ripetersi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

