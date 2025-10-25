Fiorentina-Bologna i provvedimenti per la circolazione

Firenze, 25 ottobre 2025 – Domani, domenica 26 ottobre, torna il campionato di serie A allo stadio Franchi con la partita Fiorentina-Bologna. L’incontro inizierà alle 18. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. In viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti di sosta scatteranno invece cinque ore prima del fischio di inizio e quelli di transito tre ore prima. A questi si aggiungono ulteriori provvedimenti collaterali: dalle 10 (fino alle 23 e comunque fino al termine dell’evento) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata allestita nello stesso piazzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Bologna, i provvedimenti per la circolazione

Scopri altri approfondimenti

? $FiorentinaBologna, probabili formazioni: dubbio $Gosens, chi accanto a $Kean? $Fiorentina - X Vai su X

Nonostante le vittorie di Bologna e Fiorentina, le italiane faticano in Europa. Il posto extra in Champions ad oggi è un miraggio - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Bologna, i provvedimenti per la circolazione - Orari e divieti di sosta e transito nelle strade vicine allo stadio ... Si legge su lanazione.it

Calcio, Fiorentina-Bologna e Empoli-Sampdoria: i provvedimenti decisi dal Cosp - L’incontro di calcio in programma per domenica 26 ottobre tra ACF Fiorentina e Bologna FC è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza del 22 ottobre 2025, a ... Secondo 055firenze.it

Fiorentina–Bologna: stop alla vendita di alcol e divieto di bombolette spray - In vista dell’incontro di calcio tra ACF Fiorentina e Bologna FC, in programma domenica 26 ottobre 2025 e valevole per il campionato di Serie A 2025/2026, ... Riporta gonews.it