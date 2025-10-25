Fiorentina-Bologna domenica 26 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Quella tra Fiorentina e Bologna, in programma all’Artemio Franchi, è una delle sfide che promette maggior spettacolo nell’ottava giornata di Serie A. La Viola è ovviamente obbligata a reagire dal momento che è attualmente ultima insieme al Genoa con soli 3 punti in classifica. I gigliati hanno avuto un avvio di campionato da incubo e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Fiorentina- $Bologna - X Vai su X
È già tempo di Serie A, dopo le notti europee, ed è tempo di Derby: domani sarà Fiorentina-Bologna, cosa aspettarsi dal match? - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni - La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato con Kean sostenuto da Gudmundsson e Fazzini. Segnala sport.sky.it
Fiorentina-Bologna: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, statistiche, precedenti e dove vedere il derby dell'Appennino in TV. Secondo lifestyleblog.it
Pronostico Fiorentina-Bologna: a caccia disperata di punti - Bologna è una partita dell'ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Lo riporta ilveggente.it