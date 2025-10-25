Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 25 e domenica 26 ottobre

Ultimo weekend del mese ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 25 ottobreFoggiaIn città c’è la quindicesima edizione del ‘Buck Festival della Letteratura per ragazzi’In piazza Umberto Giordano c’è la ‘Sagra del pancotto’Al Teatro Regio di Capitanata va in scena la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

