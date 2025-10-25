Finalmente i due binari

Muoversi in treno nella provincia di Pistoia, da un mese a questa parte, è diventato sicuramente più semplice e più capillare. Dopo tanta attesa, infatti, è stato inaugurato il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme realizzato dal Gruppo FS: un lavoro mastodontico, nonostante si tratti di "appena" dodici chilometri di tracciato che è passato da un singolo binario a due. Un'opera che ha visto un investimento complessivo di ben 337 milioni di euro e, di questi, 35 sono stati finanziati dalla Regione Toscana. I lavori sulla linea che sono stati funzionali anche per migliorare la viabilità nei dintorni del tracciato ferroviario.

