Finalmente Bagnaia! A Sepang Pecco è imprendibile è sua la Sprint Race

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata perfetta per Francesco Bagnaia a Sepang. Dopo una qualifica impeccabile che gli è valsa la pole position, il campione Ducati si è confermato protagonista assoluto anche nella Sprint del sabato. Partito in testa, Pecco ha imposto il suo ritmo sin dal via, mantenendo sempre il controllo e tagliando il traguardo senza mai essere realmente insidiato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

