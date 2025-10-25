Finalmente Bagnaia! A Sepang Pecco è imprendibile è sua la Sprint Race

Giornata perfetta per Francesco Bagnaia a Sepang. Dopo una qualifica impeccabile che gli è valsa la pole position, il campione Ducati si è confermato protagonista assoluto anche nella Sprint del sabato. Partito in testa, Pecco ha imposto il suo ritmo sin dal via, mantenendo sempre il controllo e tagliando il traguardo senza mai essere realmente insidiato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finalmente Bagnaia! A Sepang Pecco è imprendibile, è sua la Sprint Race

