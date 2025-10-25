Finali Mondiali Ferrari Challenge | in pole Scarpetta Gostner Acosta e Sandmann
Le Finali Mondiali del Ferrari Challenge hanno visto le griglie decise attraverso tre sessioni di qualifica. Vincenzo Scarpetta è stato il più veloce del Trofeo Pirelli e David Gostner del Pirelli Am. Pole di Rey Acosta in Coppa Shell e Jan Sandmann in Coppa Shell Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
