Filovia in programma lavori strategici e test entro l’inizio del nuovo anno

Veronasera.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procedono a ritmo serrato, ma con attenzione e coordinamento, i lavori per la realizzazione del circuito filoviario cittadino di Verona. In Via Corsini, nella zona est della città, si stanno completando le opere stradali. I cantieri proseguiranno fino a dicembre, con successivi interventi sugli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

