Filovia in programma lavori strategici e test entro l’inizio del nuovo anno
Procedono a ritmo serrato, ma con attenzione e coordinamento, i lavori per la realizzazione del circuito filoviario cittadino di Verona. In Via Corsini, nella zona est della città, si stanno completando le opere stradali. I cantieri proseguiranno fino a dicembre, con successivi interventi sugli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Filovia, scattano i lavori a Verona Sud: viale delle Nazioni a senso unico per una settimana - Proseguono i lavori per la filovia a Verona: da lunedì 27 ottobre viale delle Nazioni sarà a senso unico alternato per una settimana. Secondo veronaoggi.it