Filitaly-Lab torna a Montemurlo Inaugurato il nuovo stabilimento per l’eccellenza del filato di alpaca

Per Filitaly Lab è un ritorno in grande stile come si addice ad un’eccellenza tessile nell’ambito dell’alpaca come quella nata nel 2008 dalla volontà di Franco Tuci. Il sogno del fondatore, scomparso nel 2018, è stato compiuto dalle figlie Ilaria, Silvia e Francesca insieme a Christian Breccia, marito di quest’ultima, e dalla mamma Rita Maria Bessi trasferendo la produzione ed il magazzino da Vaiano a Montemurlo, in via Di Vittorio 144, laddove tutto era iniziato. Un investimento importante con l’acquisto di un magazzino di 4.500 metri quadrati per un’impresa in crescita e bisognosa di un nuovo stabilimento produttivo più adatto alle proprie esigenze nel settore della produzione di filati pregiati in alpaca per maglieria, aguglieria e tessitura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

