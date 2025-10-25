Filippo Magnini in lacrime per Rosolino a Ballando | Sorride sempre ma combatte una battaglia che nessuno sa
Filippo Magnini non trattiene la commozione a Ballando con le Stelle e, dopo la sua esibizione, dedica un pensiero a Massimiliano Rosolino, che quest'anno affianca Milly Carlucci nel ruolo di gestore della "Sala delle Stelle": "Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A "Ballando con le stelle" Filippo Magnini si esibisce e viene accusato di essere "troppo rigido" nei riguardi della ballerina. Qualcuno avanza l'ipotesi che la "colpa" sia di Giorgia Palmas che frenerebbe l'ex nuotatore. Ma Magnini non ci sta e risponde per le ri - facebook.com Vai su Facebook
Selvaggia: “Però rispondi…” Filippo Magnini: “Sto rispondendo, però rispondo come voglio io” #BallandoConLeStelle - X Vai su X
Filippo Magnini in lacrime per Rosolino a Ballando: “Sorride sempre ma combatte una battaglia che nessuno sa” - Filippo Magnini non trattiene la commozione a Ballando con le Stelle e, dopo la sua esibizione, dedica un pensiero a Massimiliano Rosolino, che quest'anno ... Riporta fanpage.it
Ballando, Filippo Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: «Combatte una battaglia silenziosa». E un giudice svela (non volendo) il motivo - L'ex nuotatore si lasci andare dopo un commento di Ivan Zazzaroni, ma il motivo della sua commozione non ha nulla a che fare con ... leggo.it scrive
Chi è Sofia Bombardini, figlia di Giorgia Palmas/ La dedica in lacrime di Filippo Magnini a Ballando - Filippo Magnini piange a Ballando con le stelle per Sofia Bombardini, la figlia di Giorgia Palmas: "Un giorno mi ha detto 'rimani'" ... Si legge su ilsussidiario.net