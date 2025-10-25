fiesole celebra pietro leopoldo

Fiesole (Firenze), 25 ottobre 2025 -Nell’ambito del progetto “Dell’importanza della vita di tutti, sempre”, finanziato dalla Regione Toscana, il Comune di Fiesole organizza un incontro pubblico dal titolo “Verità e Giustizia, dal Granduca Leopoldo alla nostra Costituzione ”, dedicato ai principi di civiltà giuridica e ai valori della dignità umana che hanno attraversato i secoli, dal Codice Leopoldino alla Carta costituzionale italiana. L’appuntamento è per lunedì 27 ottobre alle ore 18, presso la Sala del Basolato, Piazza Mino 24, Fiesole. Il programma prevede i saluti istituzionali della sindaca Cristina Scaletti, la consegna della Costituzione ai neo-maggiorenn i e la lezione di storia del professor Matteo Albanese, storico contemporaneo, che approfondirà il legame ideale tra le riforme di Pietro Leopoldo e i principi fondativi della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

