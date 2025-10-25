Fiesole celebra Pietro Leopoldo

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiesole (Firenze), 25 ottobre 2025 -Nell’ambito del progetto “Dell’importanza della vita di tutti, sempre”, finanziato dalla Regione Toscana, il Comune di Fiesole organizza un incontro pubblico dal titolo “Verità e Giustizia, dal Granduca Leopoldo alla nostra Costituzione ”, dedicato ai principi di civiltà giuridica e ai valori della dignità umana che hanno attraversato i secoli, dal Codice Leopoldino alla Carta costituzionale italiana.   L’appuntamento è per lunedì 27 ottobre alle ore 18, presso la Sala del Basolato, Piazza Mino 24, Fiesole. Il programma prevede i saluti istituzionali della sindaca Cristina Scaletti, la consegna della Costituzione ai neo-maggiorenn i e la lezione di storia del professor Matteo Albanese, storico contemporaneo, che approfondirà il legame ideale tra le riforme di Pietro Leopoldo e i principi fondativi della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fiesole celebra pietro leopoldo

© Lanazione.it - Fiesole celebra Pietro Leopoldo

Leggi anche questi approfondimenti

fiesole celebra pietro leopoldoFiesole celebra Pietro Leopoldo - Nell’ambito del progetto “Dell’importanza della vita di tutti, sempre”, finanziato dalla Regione Toscana, il Comune di Fiesole organizza un incontro pubblico dal ti ... Segnala msn.com

Fiesole, 260 anni dalle riforme del Granduca Leopoldo: consegna della Costituzione ai neo-maggiorenni - Nell’ambito del progetto “Dell’importanza della vita di tutti, sempre”, finanziato dalla Regione Toscana, il Comune di Fiesole organizza un incontro pubblico dal titolo “Verità e Giustizia, dal Grandu ... 055firenze.it scrive

fiesole celebra pietro leopoldoPietro Leopoldo. Gli studiosi lo raccontano - San Marcello Piteglio celebra il Granduca illuminato che soppresse la pena di morte. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiesole Celebra Pietro Leopoldo