Fiera di San Crispino gran finale con il concerto dei Dj from Mars
Oggi la città si ferma per festeggiare il patrono, San Crispino e si preparava a vivere le ultime due intense giornate di un programma festeggiamenti che ha animato Porto Sant’Elpidio ininterrottamente negli ultimi 10 giorni, opera del team di San Crispino Eventi, in collaborazione con Comune, Provincia, Regione e una quantità di attività commerciali cittadine. Il giorno di San Crispino, come da tradizione, è dedicato principalmente al divertimento dei più piccoli con le numerose attrazioni previste in piazza Garibaldi, compreso il laboratorio ‘A tutta pizza’ promosso dalla Cna. Inoltre, dalle ore 15, in via Battisti Blacktothelan & Daxstore Gaming Party per poi arrivare alle ore 18, per le celebrazioni religiose: la Santa Messa cui seguirà la solenne processione e un piccolo spettacolo pirotenico sul piazzale antistante la SS Annunziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 Fiera di San Crispino, Comune di San Mauro Pascoli Vi aspettiamo per gustare il menù con Proloco Aisem! #fieradisancrispino #promodeventiemercatini - facebook.com Vai su Facebook
Fiera di San Crispino, gran finale con il concerto dei Dj from Mars - Oggi la città si ferma per festeggiare il patrono, San Crispino e si preparava a vivere le ultime due intense giornate di un programma festeggiamenti che ha animato Porto Sant’Elpidio ininterrottament ... Segnala msn.com
Porto Sant'Elpidio, processione, fiera e fuochi d’artificio: San Crispino, va in scena il gran finale - San Crispino entra nel vivo: festa, moda, musica e tradizione. Da corriereadriatico.it
L'osteria Aisèm accende i fornelli per la Fiera di San Crispino - Anche quest'anno a San Mauro Pascoli per tutto il fine settimana dal 24 al 26 ottobre si festeggia la Fiera di S. Come scrive cesenatoday.it