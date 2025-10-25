fiera di san crispino gran finale con il concerto dei dj from mars

Oggi la città si ferma per festeggiare il patrono, San Crispino e si preparava a vivere le ultime due intense giornate di un programma festeggiamenti che ha animato Porto Sant’Elpidio ininterrottamente negli ultimi 10 giorni, opera del team di San Crispino Eventi, in collaborazione con Comune, Provincia, Regione e una quantità di attività commerciali cittadine. Il giorno di San Crispino, come da tradizione, è dedicato principalmente al divertimento dei più piccoli con le numerose attrazioni previste in piazza Garibaldi, compreso il laboratorio ‘A tutta pizza’ promosso dalla Cna. Inoltre, dalle ore 15, in via Battisti Blacktothelan & Daxstore Gaming Party per poi arrivare alle ore 18, per le celebrazioni religiose: la Santa Messa cui seguirà la solenne processione e un piccolo spettacolo pirotenico sul piazzale antistante la SS Annunziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

