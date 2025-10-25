Fiera d’autunno taragna cucina valtellinese e teatro dialettale | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra della polenta taragna a Spirano, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, il Festival della Valtellina a Brembilla e la Fiera d’autunno a Seriate (domenica). Da annotare, inoltre, commedie dialettali, spettacoli per bambini, “Pritty party” a Casnigo, Foliage in Alta Valle Brembana, la “Camminata in rosa – Uniti per la prevenzione” a Lovere, il concerto dell’organista Simone Della Torre a Filago, Lanorium Beer Fest a Onore, Pork Fest a Parre, “Castanea” a Pradalunga, la castagnata in oratorio a Sarnico, la festa d’autunno a Verdellino, la castagnata a Villa di Serio, la festa con borole e vin brulé a Grumello de’ Zanchi, la festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fiera d’autunno, taragna, cucina valtellinese e teatro dialettale: il week-end in provincia

