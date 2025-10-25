Fiera appello del Comune | Venite con bus e metrò Percorso verde ’blindato’
L’obiettivo è ambizioso, molto. Ma come un dice un vecchio detto, tentar non nuoce. E allora ecco che l’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi, lancia un appello per la prossima Fiera dei Morti, che partirà sabato 1 novembre per proseguire fino a mercoledì 5. "Vogliamo che questo storico evento – dice l’assessore – sia anche un esempio di mobilità sostenibile e di rispetto per quel polmone verde che è l’area del Percorso Verde. Su questo tema mi sono confrontato recentemente con Legambiente e Fiab". "Per questo motivo – spiega Vossi –, grazie alla collaborazione della polizia locale e del Cantiere comunale, verranno tutelate e rese inaccessibili le vie riservate alle funzioni salutari e sportive del Percorso Verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it
