Fico e gli impresentabili in lista | Sono andati altrove

Tempo di lettura: < 1 minuto Sulla questione dei cosiddetti “impresentabili” in lista Roberto Fico si dice soddisfatto del lavoro fatto e rigetta la questione al campo avverso. “Ho fatto un lavoro di cui vado molto fiero e soddisfatto – ha detto stamattina il candidato del Campo Largo alla presidenza della Regione Campania inaugurando ufficialmente la campagna elettorale con un giro nel quartiere napoletano della Sanità – perché avendo posto dall’inizio pesantemente la questione, tanti che non ci sono oggi nella nostra coalizione e che sono una rete, è andata in altri partiti politici e quindi il risultato che volevo raggiungere è stato raggiunto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

