Fiamme sullo scuolabus carico di bambini e maestre | lunghi attimi di paura
Solo tanta paura e nessun ferito. È questo il bilancio dell’incendio che ha interessato uno scuolabus a Sabbio Chiese nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Intorno alle 12.20, mentre il mezzo percorreva via Aldo Moro, l’autista ha notato del fumo uscire dal vano motore e ha fermato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
