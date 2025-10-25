Feyenoord-PSV domenica 26 ottobre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici
Questa volta la sfida tra Feyenoord e PSV ha un sapore ancora più forte perché le due squadre sono rispettivamente prima e seconda nella classifica di Eredivisie divise da soli tre punti. Nei periodi dell’Ajax dominante questa era più che altro un partita prestigiosa, ma oggi potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo 2025-26 con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Feyenoord-PSV Eindhoven 26 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Eredivisie - PSV Eindhoven, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle 14:30 per la 10ª giornata di Eredivisie, un match dal sapore di "regina d'Olanda"
Olanda: Feyenoord-PSV 3-1 VIDEO - Senza vittorie da sei partite casalinghe, il PSV Eindhoven spera di cambiare marcia sul campo del Feyenoord di Graziano Pelle.