Questa volta la sfida tra Feyenoord e PSV ha un sapore ancora più forte perché le due squadre sono rispettivamente prima e seconda nella classifica di Eredivisie divise da soli tre punti. Nei periodi dell'Ajax dominante questa era più che altro un partita prestigiosa, ma oggi potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo 2025-26 con .

© Infobetting.com - Feyenoord-PSV (domenica 26 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici