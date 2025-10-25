Festa Roma vince La mia famiglia a Taipei premi a Trinca e Boon

Ildenaro.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ott. (askanews) – “Left-Handed Girl (“La mia famiglia a Taipei”) di Shih-Ching Tsou ha vinto come Miglior Film del Concorso Progressive Cinema alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento è stato assegnato dalla giuria presieduta da Paola Cortellesi che ha consegnato i riconoscimenti nel corso della cerimonia di chiusura presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, condotta da Ema Stokholma. Il Gran Premio della Giuria è andato a “Nino” di Pauline Loquès, il premio per la Miglior regia a Wang Tong per “Chang ye jiang jin” (Wild Nights, Tamed Beasts). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

festa roma vince miaFesta Roma, vince “La mia famiglia a Taipei”, premi a Trinca e Boon - Ching Tsou ha vinto come Miglior Film del Concorso Progressive Cinema alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Si legge su msn.com

festa roma vince miaFesta del cinema di Roma, Jasmine Trinca miglior attrice, Anson Boon miglior attore - A Wild Nights, Tamed Beasts la migliore regia (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

festa roma vince miaFesta del Cinema di Roma, Jasmine Trinca vince il premio come migliore attrice. A "Left-Handed girl" il riconoscimento per il miglior film - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Roma Vince Mia