Festa Roma vince La mia famiglia a Taipei premi a Trinca e Boon
Roma, 25 ott. (askanews) – “Left-Handed Girl (“La mia famiglia a Taipei”) di Shih-Ching Tsou ha vinto come Miglior Film del Concorso Progressive Cinema alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento è stato assegnato dalla giuria presieduta da Paola Cortellesi che ha consegnato i riconoscimenti nel corso della cerimonia di chiusura presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, condotta da Ema Stokholma. Il Gran Premio della Giuria è andato a “Nino” di Pauline Loquès, il premio per la Miglior regia a Wang Tong per “Chang ye jiang jin” (Wild Nights, Tamed Beasts). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inizia la premiazione della Festa del Cinema di Roma Sul red carpet sfilano i grandi volti del cinema italiano e internazionale in concorso, pronte a celebrare il talento e la visione di questa straordinaria 20ª edizione. Tra i titoli in gara spiccano “La vita va cos - facebook.com Vai su Facebook
Fuori la verità, alla Festa del Cinema di Roma un film su menzogne e cinismo. Amendola: "Sono fan delle bugie" https://ift.tt/2E8syYn - X Vai su X
Festa Roma, vince “La mia famiglia a Taipei”, premi a Trinca e Boon - Ching Tsou ha vinto come Miglior Film del Concorso Progressive Cinema alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Si legge su msn.com
Festa del cinema di Roma, Jasmine Trinca miglior attrice, Anson Boon miglior attore - A Wild Nights, Tamed Beasts la migliore regia (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Festa del Cinema di Roma, Jasmine Trinca vince il premio come migliore attrice. A "Left-Handed girl" il riconoscimento per il miglior film - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Scrive leggo.it