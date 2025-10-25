Festa Roma vince La mia famiglia a Taipei premi a Trinca e Boon

Roma, 25 ott. (askanews) – “Left-Handed Girl (“La mia famiglia a Taipei”) di Shih-Ching Tsou ha vinto come Miglior Film del Concorso Progressive Cinema alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento è stato assegnato dalla giuria presieduta da Paola Cortellesi che ha consegnato i riconoscimenti nel corso della cerimonia di chiusura presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, condotta da Ema Stokholma. Il Gran Premio della Giuria è andato a “Nino” di Pauline Loquès, il premio per la Miglior regia a Wang Tong per “Chang ye jiang jin” (Wild Nights, Tamed Beasts). 🔗 Leggi su Ildenaro.it