Festa di San Mercuriale Due giorni di celebrazioni e iniziative all’abbazia in nome del primo vescovo

Oggi e domani Forlì festeggia il suo primo vescovo, San Mercuriale, con le celebrazioni solenni che si svolgeranno nell' abbazia di piazza Saffi. Oggi, vigilia della festa, alle 18 è in programma la recita dei primi vespri presieduta da mons. Enrico Casadei, vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro; seguirà alle 19.30 nel chiostro della basilica un momento conviviale a cura del gruppo Scout Agesci Forlì 1. Sempre oggi vi sarà l'apertura del campanile di San Mercuriale dalle 15.30 alle 18.30; intanto, alle 16 inizierà il 'Pomeriggio insieme per bambini e famiglie' nel chiostro, sempre a cura del gruppo Scout Agesci Forlì 1.

